На западе Москвы пассажиры угнали у таксиста автомобиль
В Москве объявлен план «Перехват». На западе города сегодня утром угнали у таксиста машину.
- В 7:11 в дежурную часть обратился водитель таксист, который заявил об исчезновении автомобиля, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе московской полиции. - По его словам, он посадил в салон двух пассажиров. На Шелепихинском шоссе, у дома 15, водитель остановился, сказал клиентам, что на минутку забежит в круглосуточный магазин.
Машину даже глушить не стал - ключи оставил в замке зажигания. Пока таксист ходил, один из пассажиров пересел на водительское сидение, газ в пол. Словом, вышел водитель из магазина - ни машины, ни пассажиров.
По информации источника в правоохранительных органах, речь идет не о брендированной машине такси. Пострадавший мужчина подключил к одному из агрегаторов собственный автомобиль, но при этом клиенты остановили его просто голосуя на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU