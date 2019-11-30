2019-11-30T11:57:42+03:00
Происшествия

На западе Москвы пассажиры угнали у таксиста автомобиль

Водитель оставил двух молодых людей в салоне, заскочив на минутку в круглосуточный магазин
Семен ЕЛЕНИН
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По информации источника в правоохранительных органах, речь идет не о брендированной машине таксиПо информации источника в правоохранительных органах, речь идет не о брендированной машине таксиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве объявлен план «Перехват». На западе города сегодня утром угнали у таксиста машину.

- В 7:11 в дежурную часть обратился водитель таксист, который заявил об исчезновении автомобиля, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе московской полиции. - По его словам, он посадил в салон двух пассажиров. На Шелепихинском шоссе, у дома 15, водитель остановился, сказал клиентам, что на минутку забежит в круглосуточный магазин.

Машину даже глушить не стал - ключи оставил в замке зажигания. Пока таксист ходил, один из пассажиров пересел на водительское сидение, газ в пол. Словом, вышел водитель из магазина - ни машины, ни пассажиров.

По информации источника в правоохранительных органах, речь идет не о брендированной машине такси. Пострадавший мужчина подключил к одному из агрегаторов собственный автомобиль, но при этом клиенты остановили его просто голосуя на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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