В Москве закрыли кинотеатр «Соловей»

СЕГОДНЯ 02:04 2019-12-02T02:07:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве закрыли один из крупнейших кинотеатров России и стран СНГ «Соловей». В понедельник 2 декабря учреждение работать больше не будет. Как сообщает пресс-служба кинотеатра, 1 декабря состоялся последний сеанс. К зданию на Дружинниковской улице задолго до начала сеанса стали собираться люди – многие признавались, что пришли попрощаться с эпохой.

- Для прощального сеанса мы выбрали для Вас картину Чарли Чаплина «Великий диктатор» - фильм, с которого 1 марта 1989 года началась история вашего киноцентра. Показ бесплатный, - сказано на сайте кинотеатра.

В марте 2019 года учреждение отметило 30-летний юбилей. Собственником здания является компания «Киноцентр», руководство которой в 2018 году получило разрешение на строительство гостиницы по этому адресу. Новость о том, что кинотеатр могут снести вызвала недовольство у москвичей, для которых «Соловей» был одним из любимейших кинотеатров. В столице даже прошли митинги против закрытия учреждения. Министр культуры Владимир Мединский пообещал, что на месте кинотеатра или рядом с ним построят новый кинокомплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU