На МЦД-1 запускают удлиненные поезда

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-02T13:40:15+03:00

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В понедельник, 2 декабря, на первой линии Московских центральных диаметров начинают курсировать удлиненные поезда. По просьбам пассажиров длину составов на МЦД-1 увеличили с 7 до 11 вагонов. Об это сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«По поручению мэра Москвы АО «Центральная ППК» совместно с ОАО «РЖД» планировали увеличить число вагонов в поездах на МЦД-1 с 9 декабря. Однако благодаря успешной совместной работе участников проекта переход с семивагонных составов на 11-вагонные пройдет досрочно — 2 декабря. В поездах станет свободнее, а поездки — комфортнее», — цитирует сообщение ведомства телеканал «360».

Отмечается, что благодаря появлению новых вагонов в поездах количество пассажирских мест на линии увеличилось на 357 тысяч.

Добавим, что на МЦД-2 число вагонов в поездах уже было увеличено с 25 ноября. Благодаря этому на линии число пассажирских мест в сутки выросло на 670 тысяч. Кроме того, на МЦД-2 запустили десятивагонные «Ласточки», передает Москва 24.

Благодаря удлинению поездов на Московских центральных диаметрах число новых мест составит более миллиона в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU