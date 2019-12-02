В Подмосковье начала работать почта Деда Мороза
На территории Московской области появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. Теперь все желающие могут написать доброму волшебнику, главное правильно указать адрес. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УФПС по Москве Наталья Кобызова.
«Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 декабря и до конца новогодних праздников. Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза» и наклеить на него марку», - цитирует Кобызову РИАМО.
Всего в Подмосковье в этом году установлено белее 20 ящиков - в Люберцах, Балашихе, Воскресенске, Дмитрове, Домодедово, Кашире, Коломне, Красногорске, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Пушкино, Подольске и в Химках.
Кобызова добавила, что письма Деду Морозу имеют приоритетную обработку и ежедневно отправляются в резиденцию волшебника. Так, в прошлом году Деду Морозу передали более 200 тысяч писем, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU