2019-12-02T13:17:57+03:00
Москва

В Подмосковье начала работать почта Деда Мороза

Письмо волшебнику могут отправить как дети, так и взрослые
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье начала работать почта Деда МорозаВ Подмосковье начала работать почта Деда МорозаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На территории Московской области появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. Теперь все желающие могут написать доброму волшебнику, главное правильно указать адрес. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УФПС по Москве Наталья Кобызова.

«Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 декабря и до конца новогодних праздников. Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза» и наклеить на него марку», - цитирует Кобызову РИАМО.

Всего в Подмосковье в этом году установлено белее 20 ящиков - в Люберцах, Балашихе, Воскресенске, Дмитрове, Домодедово, Кашире, Коломне, Красногорске, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Пушкино, Подольске и в Химках.

Кобызова добавила, что письма Деду Морозу имеют приоритетную обработку и ежедневно отправляются в резиденцию волшебника. Так, в прошлом году Деду Морозу передали более 200 тысяч писем, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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