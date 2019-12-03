В Подмосковье женщина погибла от разрыва половых органов

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-03T09:54:10+03:00

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В Балашихе полицейские обнаружили изувеченное тело 33-летней женщина. Осмотр показал, что на ней не только ссадины и гематомы. Судебно-медицинские эксперты, проводившие экспертизу, сообщили, что погибла женщина от «разрыва наружных половых органов и заднепроходного отверстия». В Подмосковье она снимала квартиру, где и произошло преступление. Женщина переехала сюда из Белгородской области, прописана она в городе Вайлуки.

Подозреваемого сотрудникам полиции удалось задержать в тот же день. Оказалось, вечер 1 декабря женщина проводила в компании своего приятеля. Они устроили застолье.

- В ходе совместного распития спиртного, между ними завязалась ссора, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Обиженный мужчина жестоко расправился со своей знакомой, а после скрылся из квартиры. Он тоже приехал в Подмосковье из региона, родом 32-летний подозреваемый из Новгородской области. Ранее он уже был судим за рабой, грабеж и кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU