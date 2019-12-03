СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-03T16:15:15+03:00

Момент нападения прохожего с ножом на полицейского в Мытищах попал на видео Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Мытищах прохожей с собакой напал с ножом на инспектора Госавтоинспекции. Момент преступления попал на видеокамеру.

На кадрах можно увидеть, как прохожий гулял с собакой. В тот момент, когда мужчина переходил дорогу в неположенном месте его окликнул инспектор ГИБДД Андрей Кулигин и сделал ему замечание. После чего мужчина выхватил нож и ударил сотрудника в шею.

Как сообщил источник КП, коллеги раненого задержали нападавшего на месте. Очевидцы вызвали «скорую помощь». На данный момент жизни инспектора ничего не угрожает.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее другое преступление попало в камеры видеонаблюдения. Молодой человек забежал в помещение автозаправки в городе Радужный и угрожая сотрудникам ножом и ножницами, похитил из кассы около 3000 рублей и дорогостоящие сотовые телефоны работников учреждения. Сотрудниками полиции задержали преступника по горячим следам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/747553" frameborder="0"></iframe> Момент нападения прохожего с ножом на полицейского в Мытищах.

ИСТОЧНИК KP.RU