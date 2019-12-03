Рост тарифов на транспорт и ЖКХ в Москве в 2020 году не превысит инфляции

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-03T17:12:11+03:00

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В Москве в будущем году рост тарифов на транспорт и ЖКХ сохранится в пределах инфляции. Об этом после заседания президиума городского правительства журналистам рассказали в пресс-службе мэра столицы.

- Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%. По сравнению с 2010 годом в реальном выражении с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы была снижена почти на 30%, - говорится в сообщении пресс-службы.

Столичное правительство применило к индексации тарифов дифференцированный подход: для постоянных пассажиров общественного транспорта стоимость проезда в 2020 году останется такой же, как в 2019-м, а с учетом инфляции в реальном выражении даже снизится. Цены на безлимитные проездные в Москве в следующем году также останутся прежними. Например, проездной на все виды транспорта на один день как и раньше будет стоить 230 рублей; на трое суток - 438 рублей; на 30 дней – 2 170 рублей; на 90 дней – 5 430 рублей; на 365 дней – 19 500 рублей.

С 1 февраля изменится только стоимость разовых поездок в метро, МЦК, МЦД и НГПТ. Так, одна поездка по по карте "Тройка" (билет "Кошелек") будет стоить 40 рублей вместо 38 рублей, по тарифу «90 минут» – 62 рубля вместо 59 рублей, при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей.

Столичное правительство также рассмотрело вопрос роста тарифов на ЖКХ. Как отметили представители пресс-службы, тарифы на коммунальные услуги — газ, тепло, водоснабжение и водоотведение с 1 января 2020 года не изменятся. Повысится только минимальный размер взноса на капремонт.

- Ставка платы за содержание жилого помещения с 1 января 2020 года будет проиндексирована на 5%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,7% - с 18,19 руб. за 1 кв. м до 18,86 руб. за 1 кв. м., - сообщили в пресс-службе правительства столицы. - Изменения тарифов на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение водоснабжение и водоотведение) с 1 января 2020 г. не произойдет. Тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 июля 2020 г. в среднем на 3,7%. При этом рост тарифов на коммунальные услуги в Москве в целом с 2012 г. - ниже накопленной инфляции за аналогичный период (рост тарифов - 66,3%, ИПЦ — 70,3%).

Как подчеркнули в правительстве, все льготы и другие меры соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для москвичей полностью сохраняются. В бюджет столицы на 2020 год также традиционно включены расходы на содержание и благоустройство придомовых территорий, которые не входят в плату населения за ЖКХ.