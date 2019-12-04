2019-12-04T09:59:58+03:00
Экономика

Услуги московских МФЦ теперь можно оплатить картой

Терминалы для безналичного расчета будут находиться прямо в окнах приёма посетителей
Ольга МАТЫС
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Оплатить госуслуги банковской картой можно прямо в окошке приёмаОплатить госуслуги банковской картой можно прямо в окошке приёмаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все московские центры "Мои документы" обзавелись новой опцией - оплата любых госуслуг с помощью банковских карт. В случае, если у клиента МФЦ при себе есть только наличные деньги, ему по-прежнему можно будет воспользоваться терминалами оплаты и банкоматами в зоне ожидания, сохранится и возможность обратиться в отделение банка.

Первые терминалы для оплаты безналичным расчетом поставили в ряде центров "Мои документы" ещё в 2018 году, чтобы проверить, насколько она будет удобна для клиентов. И эта услуга оказалась действительно полезной.

"В среднем в каждом из них в 15 окнах есть терминалы для безналичной оплаты. Они принимают не только банковские карты, но и смартфоны с функцией бесконтактных платежей», — рассказала Анастасия Загородникова, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы».

Ранее kp.ru писал об инициативе Минэкономразвития, предлагающей расширить полномочия МФЦ и перенести всё общение с чиновниками в центры "Мои документы". Интегрировать МФЦ с порталом Госуслуг и услугами российских чиновников по типовым ситуациям (рождение ребенка, поступление в вуз) ожидается в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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