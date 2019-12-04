2019-12-04T14:45:47+03:00
Общество

В Подмосковье с начала года более 600 детей-подростков получили квартиры

До конца года жилье получат еще около ста ребят
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сиротам в Подмосковье выдали квартирыСиротам в Подмосковье выдали квартирыФото: Анастасия ЖУКОВА
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С начала 2019 года уже 635 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном Минобразования.

«С начала года уже 635 детей-сирот из Подмосковья получили собственное жилье. До конца года ключи от квартир получат 734 человека в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 1,9 миллиарда рублей», - цитирует главу ведомства Ирину Каклюгину телеканал «360».

В ведомстве добавили, что в этом году полностью закрыли программу выдачи квартир ребятам из детских домов в 44 муниципалитетах. Дети-сироты получат жилье в благоустроенных районах с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением. Более половины выдаваемых квартир расположены в новостройках, интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Уже до конца месяца все запланированные ребята получат ключи от собственной квартиры и смогут встретить Новый год уже в новом жилом помещении», - добавила Каклюгина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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