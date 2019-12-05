2019-12-05T09:37:12+03:00
Общество

Центр Москвы станет пешеходной зоной на 10 праздничных дней

Проезд ограничат на главных улицах столицы ради фестиваля "Путешествие в Рождество"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Центр станет свободным для пешеходов на 10 праздничных днейЦентр станет свободным для пешеходов на 10 праздничных днейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Центральные улицы Москвы впервые перекроют для проезда транспорта на 10 дней из-за проведения фестиваля "Путешествие в Рождество". Большинство улиц закроют для проезда 28 декабря, а некоторые парковки - 25 декабря.

Тверская и Моховая улицы, Охотный Ряд и Театральный проезд станут пешеходными с 28 декабря по 6 января. Также движение транспорта будет запрещено по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

На эти же дни закроют плоскостные парковки в районе Театральной площади. Некоторые парковки в центре города ограничат уже с 25 декабря.

Администрация Москвы попросила водителей заранее планировать свой маршрут с учётом ограничений и пользоваться общественным транспортом.

Сайт kp.ru подробно рассказывал о программе предстоящей Новогодней ночи для тех, кто решит встретить её на Красной площади. Также на сайте есть афиша по большинству праздничных мероприятий Москвы: фестивалях, ярмарках и концертах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Москве на 5 декабря 2019 года будет ветреной
В Москве к полуночи высота снежного покрова достигнет 6 сантиметров
В Подмосковье с начала года более 600 детей-подростков получили квартиры
Около 40 горок и тюбинговых трасс откроется зимой в московских парках
Артисты балета пострадали в ДТП в Подмосковье
Услуги московских МФЦ теперь можно оплатить картой
На Москву во второй половине дня 4 декабря обрушатся все "прелести" зимы
Безлимитные поездки в московском метро не станут дороже в 2020 году
Стоимость безлимитных проездных в Москве в 2020 году не изменится
Более 7 тысяч наркопреступлений раскрыли в Подмосковье с начала года
Билеты на единичную поездку в московское метро подорожают на два рубля
Рост тарифов на транспорт и ЖКХ в Москве в 2020 году не превысит инфляции
Момент нападения прохожего с ножом на полицейского в Мытищах попал на видео
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Для пассажиров МЦД открыли восемь перехватывающих парковок
В Подмосковье женщина погибла от разрыва половых органов
Число пассажирских мест на МЦД со 2 декабря увеличено на миллион
Психолог рассказала, когда лучше всего наряжать елку
В столичных ЗАГСах 31 декабря поженятся более 470 пар
В Подмосковье начала работать почта Деда Мороза
На МЦД-1 запускают удлиненные поезда
В Москве закрыли кинотеатр «Соловей»