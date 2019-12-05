Центр Москвы станет пешеходной зоной на 10 праздничных дней

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-05T09:37:12+03:00

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Центральные улицы Москвы впервые перекроют для проезда транспорта на 10 дней из-за проведения фестиваля "Путешествие в Рождество". Большинство улиц закроют для проезда 28 декабря, а некоторые парковки - 25 декабря.

Тверская и Моховая улицы, Охотный Ряд и Театральный проезд станут пешеходными с 28 декабря по 6 января. Также движение транспорта будет запрещено по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

На эти же дни закроют плоскостные парковки в районе Театральной площади. Некоторые парковки в центре города ограничат уже с 25 декабря.

Администрация Москвы попросила водителей заранее планировать свой маршрут с учётом ограничений и пользоваться общественным транспортом.

Сайт kp.ru подробно рассказывал о программе предстоящей Новогодней ночи для тех, кто решит встретить её на Красной площади. Также на сайте есть афиша по большинству праздничных мероприятий Москвы: фестивалях, ярмарках и концертах.

ИСТОЧНИК KP.RU