2019-12-05T13:29:40+03:00
Москва

В рамках новогодних акций москвичам предложат написать письма Деду Морозу

Почтовые ящики установят на ВДНХ
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В парках Москвы можно отправить письма Деду МорозуВ парках Москвы можно отправить письма Деду Морозу
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В рамках новогодних мероприятий, которые стартуют на территории ВДНХ, москвичи и гости города смогут написать письма Деду Морозу. Специальные почтовые ящики, куда можно опустить послание, установят в павильонах катка. Интересно, что по этой почте можно будет не только отправить письмо волшебнику, но передать открытки с добрыми пожеланиями своим близким.

Праздничные почтовые ящики на территории выставки будут работать с 6 по 8 декабря. При этом авторы послания смогут принять участие в конкурсе, а победители получат бесплатные билеты на самый крупный каток Европы с искусственным льдом.

Самые добрые пожелания, организаторы опубликуют у себя в соцсетях, а самые интересные желания — воплотят в жизнь. После проведения конкурса все письма будут переданы в резиденцию Деда Мороза, пишет РИАМО.

Напомним, всего почта для Деда Морода появилась в 17 городских парках. С 25 ноября жители и гости города уже оставили в почтовых ящиках более двух тысяч посланий. Новогодняя почта в городе будет работать до 8 декабря, а затем волонтеры упакуют письма и доставят их в Великий Устюг, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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