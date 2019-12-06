Погода в Москве на 6 декабря 2019 года: плюсовая температура и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-06T07:39:43+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 6 декабря 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 6 декабря 2019 года будет весьма промозглой и пасмурной. Дневная температура воздуха окажется в плюсовом диапазоне - 0..+2 градуса. При этом местами возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом.

В целом по столице облачно. Сильный ветер. Воздушные потоки западного и юго-западного направлений разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Временами порывы могут достигать даже 15 м/с.

Что касается атмосферного давления, то оно, согласно данным Гидрометцентра России, понижено и составляет 741 миллиметр ртутного столба.

Такая же погода сохранится примерно до воскресенья. В начале следующей недели ветер успокоится, а дневная температура начнет уходить в минус, хоть и незначительно.

Сайт kp.ru писал, что ближайшие дни осадки будут больше похожи на дождь. А снег, если и выпадет, то быстро растает.

ИСТОЧНИК KP.RU