Погода в Москве на 6 декабря 2019 года: плюсовая температура и сильный ветер
Погода в Москве на 6 декабря 2019 года будет весьма промозглой и пасмурной. Дневная температура воздуха окажется в плюсовом диапазоне - 0..+2 градуса. При этом местами возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом.
В целом по столице облачно. Сильный ветер. Воздушные потоки западного и юго-западного направлений разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Временами порывы могут достигать даже 15 м/с.
Что касается атмосферного давления, то оно, согласно данным Гидрометцентра России, понижено и составляет 741 миллиметр ртутного столба.
Такая же погода сохранится примерно до воскресенья. В начале следующей недели ветер успокоится, а дневная температура начнет уходить в минус, хоть и незначительно.
Сайт kp.ru писал, что ближайшие дни осадки будут больше похожи на дождь. А снег, если и выпадет, то быстро растает.
ИСТОЧНИК KP.RU
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