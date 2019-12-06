Прививку от гриппа в Подмосковье можно будет сделать до конца года

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-06T14:59:23+03:00

Вакцинацию продлили уже во второй раз

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Сроки вакцинации от гриппа в Московской области вновь продлили. Теперь все желающие смогут сделать прививку до конца текущего года. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Напомним, изначально вакцинацию в регионе планировали завершить в конце ноября. Однако позже в ведомстве приняли решение продлить кампанию до 20 декабря. Теперь же прививку можно будет сделать и вовсе вплоть до Нового года.

«Вакцинация против гриппа в Московской области продлится до 30 декабря. Сделать прививку жители могут, обратившись в поликлинику по месту прикрепления», - цитирует сообщение регионального Минздрава интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что с начала кампании прививки сделали уже почти три миллиона жителей Московской области, среди которых более двух миллионов взрослых и около 900 тысяч — дети.

ИСТОЧНИК KP.RU