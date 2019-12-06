2019-12-06T14:59:23+03:00
Общество

Прививку от гриппа в Подмосковье можно будет сделать до конца года

Вакцинацию продлили уже во второй раз
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье продлили вакцинацию до конца декабряВ Подмосковье продлили вакцинацию до конца декабряФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Сроки вакцинации от гриппа в Московской области вновь продлили. Теперь все желающие смогут сделать прививку до конца текущего года. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Напомним, изначально вакцинацию в регионе планировали завершить в конце ноября. Однако позже в ведомстве приняли решение продлить кампанию до 20 декабря. Теперь же прививку можно будет сделать и вовсе вплоть до Нового года.

«Вакцинация против гриппа в Московской области продлится до 30 декабря. Сделать прививку жители могут, обратившись в поликлинику по месту прикрепления», - цитирует сообщение регионального Минздрава интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что с начала кампании прививки сделали уже почти три миллиона жителей Московской области, среди которых более двух миллионов взрослых и около 900 тысяч — дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24