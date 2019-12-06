Прививку от гриппа в Подмосковье можно будет сделать до конца года
Сроки вакцинации от гриппа в Московской области вновь продлили. Теперь все желающие смогут сделать прививку до конца текущего года. Об этом сообщили в областном Минздраве.
Напомним, изначально вакцинацию в регионе планировали завершить в конце ноября. Однако позже в ведомстве приняли решение продлить кампанию до 20 декабря. Теперь же прививку можно будет сделать и вовсе вплоть до Нового года.
«Вакцинация против гриппа в Московской области продлится до 30 декабря. Сделать прививку жители могут, обратившись в поликлинику по месту прикрепления», - цитирует сообщение регионального Минздрава интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Добавим, что с начала кампании прививки сделали уже почти три миллиона жителей Московской области, среди которых более двух миллионов взрослых и около 900 тысяч — дети.
ИСТОЧНИК KP.RU