Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-07T13:32:57+03:00

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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена введено в график после проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино". Никаких проблем не обнаружено. Все работает в штатном режиме.

Проверка потребовалась после того, как появилось подозрения на неисправность. В таких ситуациях сотрудники подземки обязаны проверить все системы, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

Остановка была вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции «Владыкино»

В результате в полдень в субботу, 7 декабря, некоторое время не было движения между станциями "Чеховская" и "Отрадное". В обратном направлении "серой" ветки поезда следовали с увеличенными интервалами. Сотрудники метрополитена приложили необходимые усилия для скорейшего восстановления движения.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщается на странице подземки в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что полтора месяца назад в Москве навсегда закрылась Каховская линия метрополитена. Входящие в ее состав станции вновь заработают, но уже в составе Большой кольцевой ветки.

ИСТОЧНИК KP.RU