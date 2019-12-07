2019-12-07T13:32:57+03:00
Общество

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график

"Серая" ветка стояла из-за проверки путевой инфраструктуры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Движение поездов введено в графикДвижение поездов введено в графикФото: Евгения ГУСЕВА
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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена введено в график после проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино". Никаких проблем не обнаружено. Все работает в штатном режиме.

Проверка потребовалась после того, как появилось подозрения на неисправность. В таких ситуациях сотрудники подземки обязаны проверить все системы, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

Остановка была вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции «Владыкино»

Остановка была вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции «Владыкино»

В результате в полдень в субботу, 7 декабря, некоторое время не было движения между станциями "Чеховская" и "Отрадное". В обратном направлении "серой" ветки поезда следовали с увеличенными интервалами. Сотрудники метрополитена приложили необходимые усилия для скорейшего восстановления движения.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщается на странице подземки в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что полтора месяца назад в Москве навсегда закрылась Каховская линия метрополитена. Входящие в ее состав станции вновь заработают, но уже в составе Большой кольцевой ветки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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