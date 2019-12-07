На МЦД перевезли более 550 тысяч человек за день

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-07T15:16:06+03:00

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Московские центральные диаметры поставили новый рекорд: в пятницу, 6 декабря на двух маршрутах нового наземного метро было перевезено более 550 тысяч пассажиров. Ожидалось, что этой отметки МЦД достигнет лишь по итогам нескольких месяцев работы.

- В пятницу, 6 декабря, спустя 15 дней с запуска Московских центральных диаметров, по двум маршрутам нового наземного метро Москвы и Подмосковья пассажиры совершили более 550 тысяч поездок за сутки, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период до запуска. Это превысило наши ожидания: по нашим подсчётам, так пассажиропоток должен был увеличиться по итогам нескольких месяцев работы МЦД, а он вырос уже через 15 дней с момента запуска, - рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

По мнению представителей ведомства, на рост пассажиров, пользующихся диаметрами, повлияло повышение комфортности поездок. По маршрутам были запущены дополнительные поезда, кроме того, вместо коротких составов по МЦД начали курсировать составы с десятью и одиннадцатью вагонами. Большим стимулом для москвичей и гостей столицы также стала отмена платы за проезд на Московских центральных диаметрах до 9 декабря.

За 15 дней с момента запуска поездов по первому диаметру было совершено более 258 тысяч поездок, по второму – более 292 тысяч поездок. Одна из целей запуска МЦД – разгрузить другие виды общественного транспорта Москвы – уже достигнута: за первые две недели на диаметрах появились около 30 тысяч новых пассажиров, которые раньше никогда не пользовались пригородным железнодорожным транспортом. Еще одни новый маршрут, появившийся благодаря МЦД - Одинцово-Аэропорт «Шереметьево» - за первые две недели с момента старта проекта позволил перевезти более 200 тысяч пассажиров.

Напомним, Московские центральные диаметры — это совместный проект Правительства Москвы, Правительства Московской области, ОАО «РЖД» и Минтранса России. Московские центральные диаметры помогут пассажирам тратить гораздо меньше времени на поездки внутри столичного мегаполиса и за его пределами.

Предполагается, что на финальной стадии проекта, когда будут запущены все 5 маршрутов МЦД, ими будут пользоваться 6,9 млн. москвичей и 5,5 млн. жителей Московской области. По оценкам экспертов, открытие МЦД позволит на 10-12% снизить нагрузку на существующую транспортную инфраструктуру столицы.