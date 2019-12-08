2019-12-08T10:32:07+03:00
Общество

В Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Причиной ему стали ветер и гололедица
Ася КУЗНЕЦОВА
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Статус погодной опасности действителен до полудня 8 декабряСтатус погодной опасности действителен до полудня 8 декабряФото: Михаил ФРОЛОВ
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Гидрометцентр России объявил жёлтый уровень опасности в Москве и области до полудня 8 декабря. В данных прогностической карты на сайте ведомства указано, что такой статус объявлен из-за гололедицы и ветра.

- Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна, - сказано в сообщении.

Уточняется, что предупреждение о гололедице действительно до 12:00 для Москвы, а предупреждение о порывистом ветре и гололедице действительно до полудня для Московской области.

Ранее Роман Вильфанд, и.о. директора Гидрометцентра России сообщил, что 2019 год станет самым тёплым для России за историю инструментальных метеонаблюдений.

Также на сайте kp.ru рассказывали о прогнозе на декабрь, по которому средняя температура месяца будет "аномально тёплой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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