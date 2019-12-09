В московских парках откроются 18 новых катков с естественным покрытием

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-09T11:09:47+03:00

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С приходом морозной погоды в столичных парках откроется 18 катков с натуральным покрытием. На сегодняшний день в городе уже работают 20 катков с искусственным льдом. Таким образом зимой в московских парках будут доступны 38 катков и хоккейных площадок.

В Парке Горького уже залит один из самых больших искусственных катков в городе. Общая площадь покрытия составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. При этом каток обустроен таким образом, чтобы на нем могли комфортно кататься как взрослые, так и дети, как опытные фигуристы, так и новички. В этом году каток получил название «Восход», главной темой для него стал космос, пишет Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Кроме того, каток с искусственным покрытием под названием «Электроный лед» работает в Таганском парке. Прийти сюда можно и со своими коньками, а можно взять необходимое оборудование в прокат.

Покататься на коньках можно также в Саду имени Баумана. Здесь же для посетителей показывают новогодние фильмы. А в саду «Эрмитаж» открыт «Jazz каток» с искусственным льдом. Ежедневно здесь звучит джазовая музыка, передает сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU