2019-12-09T13:01:34+03:00
Москва

Поезда МЦД разгрузили автобусы на 5%

Пассажиропоток в Подмосковье распределился более равномерно
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
МЦД разгрузили автобусы в столичном регионеМЦД разгрузили автобусы в столичном регионеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) сократил количество пассажиров автобусов и уменьшил трафик на дорогах в столичном регионе. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, Он добавил, что новый вид транспорта уже завоевал признание жителей столицы и региона.

«На дорогах Московской области мы отмечаем снижение частного транспорта. Пассажиры активно пересаживаются в МЦД. Это действительно стало удобно, комфортно и быстро», — цитирует Трескова телеканал «360».

Вице-губернатор добавил, что пассажиропоток в автобусах за последние две недели сократился на 5%. В то же время пассажиропоток на МЦД с каждым днем продолжает расти. А чтобы люди чувствовали себя в поездах комфортнее, на линиях появились составы со сдвоенными вагонами, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, на линиях МЦД системы оплаты успешно прошли все проверки, и с понедельника, 9 декабря, проезд на диаметрах стал платным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В московских парках откроются 18 новых катков с естественным покрытием
Москва и Подмосковье планируют создать единую транспортную карту
В Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности
Пассажиры МЦД будут ежедневно экономить на поездках по Москве до 50%
На МЦД перевезли более 550 тысяч человек за день
85 % пассажиров МЦД считают, что качество поездок существенно улучшилось
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график
В Москве автомобиль врезался вестибюль станции МЦК
Погода в Москве на 7 декабря 2019 года: снег с дождем и гололедица
Генсек Международного союза общественного транспорта оценил Московские диаметры
Прививку от гриппа в Подмосковье можно будет сделать до конца года
С 9 декабря проезд на МЦД станет платным
Погода в Москве на 6 декабря 2019 года: плюсовая температура и сильный ветер
В Москве пройдет первый сольный концерт ЮРКИССА
Мальчик по имени Король Лев родился в Подмосковье
В подмосковной аварии погибли два человека
В рамках новогодних акций москвичам предложат написать письма Деду Морозу
В Москве задержали банду, торговавшую поддельными полисами КАСКО
Центр Москвы станет пешеходной зоной на 10 праздничных дней
Погода в Москве на 5 декабря 2019 года будет ветреной
В Москве к полуночи высота снежного покрова достигнет 6 сантиметров