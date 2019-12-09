Поезда МЦД разгрузили автобусы на 5%

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-09T13:01:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) сократил количество пассажиров автобусов и уменьшил трафик на дорогах в столичном регионе. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, Он добавил, что новый вид транспорта уже завоевал признание жителей столицы и региона.

«На дорогах Московской области мы отмечаем снижение частного транспорта. Пассажиры активно пересаживаются в МЦД. Это действительно стало удобно, комфортно и быстро», — цитирует Трескова телеканал «360».

Вице-губернатор добавил, что пассажиропоток в автобусах за последние две недели сократился на 5%. В то же время пассажиропоток на МЦД с каждым днем продолжает расти. А чтобы люди чувствовали себя в поездах комфортнее, на линиях появились составы со сдвоенными вагонами, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, на линиях МЦД системы оплаты успешно прошли все проверки, и с понедельника, 9 декабря, проезд на диаметрах стал платным.

ИСТОЧНИК KP.RU