Стало известно, когда в Москве установится снежный покров

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-10T13:00:43+03:00

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Теплая погода в Москве продержится до 20 декабря и только в третьей декаде месяца в столице установится снежный покров. Синоптики рассказали, что такое «опоздание» зимы связано с аномально теплой погодой, температура воздуха в городе держится примерно на четыре градуса выше климатической нормы.

«Исходя из имеющихся «теплых» прогнозов на оставшуюся часть декабря, можно с большой долей уверенности говорить о том, что появление постоянного снежного покрова в Москве текущей зимой станет одним из самых поздних в истории, и состоится не ранее начала третьей декады декабря», - цитирует сообщение метеорологов РИАМО.

Напомним, что ранее постоянный снежный покров в городе появлялся в конце ноября. Так, в прошлом году это произошло 23 ноября, а в 2017 году — 29 ноября.

При этом синоптики напоминают, что были случаи когда снег в городе ложился только в преддверии Нового года. Например, в 2015 году долгожданная погода установилась только 26 декабря, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU