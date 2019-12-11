2019-12-11T15:03:54+03:00
Общество

Подмосковные врачи рассказали, как позаботиться о коже зимой

В холодное время года важно помнить о витаминах и увлажняющих кремах
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Медики рассказали, как защитить кожу от морозовМедики рассказали, как защитить кожу от морозовФото: Влад КОМЯКОВ
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Витамины, увлажнение и защита капилляров — вот главные пункты ухода за кожей в холодное время года. Об этом рассказали врачи подмосковного Минздрава. Специалисты добавили, что для поддержания водного баланса кожи необходимо использовать кремы и увлажнитель воздуха.

«Как только начинается отопительный сезон, воздух в помещениях становится очень сухим. Выручить может приобретение такого полезного прибора как увлажнитель воздуха. Многие пациенты отмечают, что в комнате стало легче дышать, реже пересыхает слизистая», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, специалисты напоминают, что в зимнее время организм особенно нуждается в витаминах, поэтому употреблять фрукты и овощи рекомендуется регулярно. В частности, помочь организму перезимовать поможет авокадо.

Кроме того для укрепления здоровья медики советуют чаще гулять на свежем воздухе и как следует высыпаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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