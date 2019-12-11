Подмосковные врачи рассказали, как позаботиться о коже зимой
Витамины, увлажнение и защита капилляров — вот главные пункты ухода за кожей в холодное время года. Об этом рассказали врачи подмосковного Минздрава. Специалисты добавили, что для поддержания водного баланса кожи необходимо использовать кремы и увлажнитель воздуха.
«Как только начинается отопительный сезон, воздух в помещениях становится очень сухим. Выручить может приобретение такого полезного прибора как увлажнитель воздуха. Многие пациенты отмечают, что в комнате стало легче дышать, реже пересыхает слизистая», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, специалисты напоминают, что в зимнее время организм особенно нуждается в витаминах, поэтому употреблять фрукты и овощи рекомендуется регулярно. В частности, помочь организму перезимовать поможет авокадо.
Кроме того для укрепления здоровья медики советуют чаще гулять на свежем воздухе и как следует высыпаться.
ИСТОЧНИК KP.RU