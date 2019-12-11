Под Москвой соседи замуровали квартиру с восемью кошками

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-11T17:27:29+03:00

Хозяйка питомцев не жила с четвероногими и приходила их кормить три раза в неделю

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В подмосковном Одинцово в доме №15 по улице Маршала Жукова развернулась настоящая война. Жильцы подъезда пытаются выселить восемь четвероногих соседей, которые проживают в однокомнатной квартире.

Живут кошки самостоятельно, владелица приходит покормить питомцев три раза в неделю. Все оставшееся время усатые-полосатые кричат от голода, дерутся и беспокоят соседей. Помимо этого, жильцы подъезда страдают от ужасного запаха из кошачьей квартиры.

Попытки решить вопрос миром не увенчались успехом. Хозяйка кошек и слышать не захотела об их переселении. Тогда люди пошли на крайние меры - они запенили входную дверь, чтобы избавиться от удушливого аромата.

Дверь в жилье зепенили монтажной пенойФото: СОЦСЕТИ

Владелице жилища ничего не оставалось, как обратиться в полицию и управляющую компанию. Пока коммунальщики несколько дней боролись с пеной, животные начали выбираться в открытую форточку и кричать на всю улицу.

Как стало известно mk.ru, в итоге в квартиру удалось попасть. Полицейские составили на женщину протокол и пообещали пригласить ветеринаров и зоозащитников, которые оценят состояние кошек. Соседи не теряют надежду, что теперь, когда к проблеме подключились власти, ситуацию удастся решить и пушистых соседей перевезут в другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU