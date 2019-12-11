2019-12-11T19:31:36+03:00
Происшествия

Мужчина бросил дымовую шашку в мечеть в Москве

Правоохранительные органы задержали злоумышленника
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мужчина бросил дымовую шашку на территорию Московской Соборной мечетиМужчина бросил дымовую шашку на территорию Московской Соборной мечетиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 10 декабря, в Москве 29-летний мужчина бросил дымовую шашку на территорию Московской Соборной Мечети.

Как сообщил источник «КП», в правоохранительные органы поступило письменное сообщение от заместителя председателя Духовного управления Мусульман о том, что 10 декабря неизвестный кинул дымовую шашку на территорию Московской Соборной мечети. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

По прибытию на место происшествия правоохранительные органы нашли мужчину, который бросил шашку. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что испытывает неприязненные отношения к мусульманам.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в августе, в Ростове мужчина с прикрытым лицом распылил перцовый баллончик и бросил дымовую шашку в помещение, в котором люди собрались послушать лекцию о феминизме и нетрадиционных отношениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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