2019-12-11T19:42:53+03:00
Общество

Кость мамонта, найденная в Подмосковье, оказалась настоящей

Исследователи пришли к выводу, что это фрагмент позвоночника самки
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Кость мамонта, которую обнаружили в Подмосковье, принадлежала самке. ФОТО: телеканал "360".Кость мамонта, которую обнаружили в Подмосковье, принадлежала самке. ФОТО: телеканал "360".
Изменить размер текста:

Кость мамонта, которая была обнаружена в Подмосковье, оказалась подлинной. Такие выводы сделали эксперты, изучив находку.

Непонятный фрагмент кости нашел машинист бульдозера Мирзаян Шайхутдинов. Находку он передал в местный музей, а уже сотрудники учреждения решили удостовериться в своих предположениях.

- В палеонтологическом институте нам ответили, что это 15-й или 17-й грудной позвонок взрослого мамонта. Скорее всего самка, - рассказала телеканалу «360» о результатах исследования научный сотрудник, экскурсовод Люберецкого краеведческого музея Татьяна Гордеева.

Она уверена, что находка подтверждает, что на территории нынешнего Подмосковья в древности действительно жили мамонты.

- Уникальность в том, что такое люди, как правило, не находят, копая свои огороды. Тонкий так называемый культурный слой нарастает веками, поэтому там, где находят крестики или еще какие-то остатки посуды, не найдут кость мамонта, — отметила экскурсовод.

Единственная надежда найти подобные артефакты – это карьерные разработки, когда раскопки ведутся на глубине в десятки метров.

Уникальную находку планируют продемонстрировать посетителям в новом археологическом музее, его выставят сразу после ремонта здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина бросил дымовую шашку в мечеть в Москве
Московские суды снова получили сообщения о «минировании»
Под Москвой соседи замуровали квартиру с восемью кошками
Подмосковные врачи рассказали, как позаботиться о коже зимой
Более 50 ледяных скульптур установят на Поклонной горе
Погода в Москве на 11 декабря 2019 года: плюсовая температура и почти без осадков
В Германии задержали бывшего рекламщика московского метро
В Москве хулиган пять лет обстреливает церковь
Количество безбилетников в Подмосковье снизилось в два раза
Собянин подписал постановление о повышении детских пособий
Стало известно, когда в Москве окончательно ляжет снег
Неизвестные "заминировали" 30 станций метро Москвы
Погода в Москве на 10 декабря 2019 года: плюсовая температура и сырость
Билетная система МЦД работает без сбоев
Поезда МЦД разгрузили автобусы на 5%
В московских парках откроются 18 новых катков с естественным покрытием