Кость мамонта, найденная в Подмосковье, оказалась настоящей
Кость мамонта, которая была обнаружена в Подмосковье, оказалась подлинной. Такие выводы сделали эксперты, изучив находку.
Непонятный фрагмент кости нашел машинист бульдозера Мирзаян Шайхутдинов. Находку он передал в местный музей, а уже сотрудники учреждения решили удостовериться в своих предположениях.
- В палеонтологическом институте нам ответили, что это 15-й или 17-й грудной позвонок взрослого мамонта. Скорее всего самка, - рассказала телеканалу «360» о результатах исследования научный сотрудник, экскурсовод Люберецкого краеведческого музея Татьяна Гордеева.
Она уверена, что находка подтверждает, что на территории нынешнего Подмосковья в древности действительно жили мамонты.
- Уникальность в том, что такое люди, как правило, не находят, копая свои огороды. Тонкий так называемый культурный слой нарастает веками, поэтому там, где находят крестики или еще какие-то остатки посуды, не найдут кость мамонта, — отметила экскурсовод.
Единственная надежда найти подобные артефакты – это карьерные разработки, когда раскопки ведутся на глубине в десятки метров.
Уникальную находку планируют продемонстрировать посетителям в новом археологическом музее, его выставят сразу после ремонта здания.
ИСТОЧНИК KP.RU