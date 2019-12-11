Кость мамонта, найденная в Подмосковье, оказалась настоящей

СЕГОДНЯ 19:42 2019-12-11T19:42:53+03:00

Исследователи пришли к выводу, что это фрагмент позвоночника самки

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Кость мамонта, которая была обнаружена в Подмосковье, оказалась подлинной. Такие выводы сделали эксперты, изучив находку.

Непонятный фрагмент кости нашел машинист бульдозера Мирзаян Шайхутдинов. Находку он передал в местный музей, а уже сотрудники учреждения решили удостовериться в своих предположениях.

- В палеонтологическом институте нам ответили, что это 15-й или 17-й грудной позвонок взрослого мамонта. Скорее всего самка, - рассказала телеканалу «360» о результатах исследования научный сотрудник, экскурсовод Люберецкого краеведческого музея Татьяна Гордеева.

Она уверена, что находка подтверждает, что на территории нынешнего Подмосковья в древности действительно жили мамонты.

- Уникальность в том, что такое люди, как правило, не находят, копая свои огороды. Тонкий так называемый культурный слой нарастает веками, поэтому там, где находят крестики или еще какие-то остатки посуды, не найдут кость мамонта, — отметила экскурсовод.

Единственная надежда найти подобные артефакты – это карьерные разработки, когда раскопки ведутся на глубине в десятки метров.

Уникальную находку планируют продемонстрировать посетителям в новом археологическом музее, его выставят сразу после ремонта здания.

ИСТОЧНИК KP.RU