Сергей Собянин: «У нас с Лужковым были разные взгляды на развитие города, но в последнее время мы встречались с ним довольно часто»

СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-11T20:46:39+03:00

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Сегодня, 11 декабря, мэр Сергей Собянин общается с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Желающие могли заранее задать вопросы на специальной странице портала мэра Москвы (mos.ru). Для этого надо было указать имя, адрес электронной почты и выбрать любую из 23 представленных на сайте тем, которая интересует. Среди них – транспорт, строительство, культурное наследие, экология, капитальный ремонт, ЖКХ, медицина, а также работа управ, префектур и городских ведомств.

По традиции, кроме письменных сообщений, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Напомним, в этом году Собянин отвечал на вопросы жителей в марте и июне. При этом обсуждались такие темы, как зимняя уборка города, капремонт поликлиник, запуск новых станций метро, благоустройство районов, реновация.

Традиционно накануне эфира мэр получает от горожан несколько тысяч обращений. Ответы звучат примерно на 30 - 40 основных вопросов.

Сегодня разговор начался с одной из главных новостей недели – накануне скончался бывший мэр столицы Юрий Лужков.

- Первые годы мы с ним практически не общались, - сказал Сергей Собянин. – Последнее время встречались довольно часто, несколько раз, еще совсем недавно. Он всегда был в тонусе, драйв у него такой, рассказывал о своем хозяйстве. Это было чисто человеческое общение. У нас разные взгляды на развитие города, но я никогда не критикую своего предшественника. Лучше доказывать свои идеи делами, нежели критиковать человека, который жил в другое время, тогда были другие вызовы. В те времена я был мэром маленького городка в Сибири, и то это было тяжело. А в таком огромном городе пройти такой период это дорогого стоит.

Сергей Собянин отвечает на самые волнующие вопросы горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU