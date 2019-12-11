Старые поезда на МЦД заменят быстрее – за один год

СЕГОДНЯ 20:28 2019-12-11T20:47:37+03:00

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Сегодня, 11 декабря, мэр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Желающие могли заранее задать вопросы на специальной странице портала мэра Москвы (mos.ru). Для этого надо было указать имя, адрес электронной почты и выбрать любую из 23 представленных на сайте тем, которая интересует. Среди них – транспорт, строительство, культурное наследие, экология, капитальный ремонт, ЖКХ, медицина, а также работа управ, префектур и городских ведомств.

По традиции, кроме письменных сообщений, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Сегодня разговор начался с одной из главных новостей недели – накануне скончался бывший мэр столицы Юрий Лужков. Собянин отметил, что в последнее время часто виделся со своим предшественником. «Это было простое человеческое общение», - сказал мэр.

Затем москвичи спросили Собянина о недавнем запуске Московских центральных диаметров. В частности, пассажиров интересовало, будут ли менять старые поезда на МЦД.

- Мы планировали заменить подвижной состав на центральных диаметрах в течение двух лет, - напомнил Сергей Собянин. - Это реальный запрос людей, который дает представление о том, как дальше будет развиваться пригородное движение. И мы решили ускорить обновление. Не за два года, а в течение года заменим старые поезда на удобные «Иволги».

Сергей Собянин отвечает на самые волнующие вопросы горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU