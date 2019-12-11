Парк «Остров мечты» откроется в Москве в конце февраля

СЕГОДНЯ 20:59 2019-12-11T20:59:49+03:00

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Сегодня, 11 декабря, в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» мэр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей. Уже поговорили о запуске Московских центральных диаметров, новых линиях обычного метро, реновации. Горожане спросили, когда откроется парк «Остров мечты».

- Это гигантский парк, с птичьего полета напоминает Пентагон, - улыбнулся мэр. – В парке много аттракционов, улиц, мультиплексов, гостиницы. Инвесторы говорят, что в конце февраля откроют двери для посетителей. Мы активно помогаем им с дорогами, переходами, чтобы там не наступил транспортный коллапс.

Напомним, «Остров мечты» строится в Нагатинской пойме на юге Москвы. Его площадь - около 100 гектаров или примерно 140 футбольных полей. Он станет первым в России и крупнейшим в Европе крытым тематическим парком. В крытой части парка - 27 аттракционов для детей и взрослых, шоу-программы, встречи с персонажами, интерактивные развлечения, тематические кафе, магазины. Сейчас на сайте парка уже открыта продажа билетов – в среднем 2200 – 2900 за стандартную входную карту.

Сергей Собянин отвечает на самые волнующие вопросы горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU