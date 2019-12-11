2019-12-11T22:54:01+03:00
Происшествия

В Барвихе полиция накрыла подпольное казино для женщин

В двухэтажном доме обнаружили три карточных стола, рулетки, 21 игровой автомат
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Барвихе полиция накрыла специальное казино для женщинВ Барвихе полиция накрыла специальное казино для женщинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В минувшую субботу, 7 декабря, правоохранительные органы обнаружили в Барвихе в отдельном двухэтажном доме казино для женщин.

Как сообщил источник «КП», в ходе осмотра помещения, где развернулся незаконный игорный бизнес, правоохранители обнаружили три карточных стола, рулетки, 21 игровой автомат «gaminator», машинки для денег и барышень. В помещении находилось шесть женщин, которых допросили, нашли и собственника дома.

Сообщается, что заведение было только «для своих». О покерном турнире можно было узнать заранее, за женщинами в условленный час приезжала машина.

По факту организации и проведения незаконных азартных игр возбуждено уголовное дело.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте в центре Перми полиция накрыла подпольное казино, где также было три покерных стола. Правоохранители задержали семь человек: владельца казино, крупье, барменов, администратора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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