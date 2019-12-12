Водитель насмерть сбил женщину в Новой Москве

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-12T11:41:27+03:00

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В Новой Москве произошла авария, жертвой которой стала женщина-пешеход. Водитель не затормозил перед пешеходным переходом и сбил местную жительницу.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи хорошо видно, как погибшая переходит дорогу, пропуская несущиеся мимо авто. Когда машин поблизости не оказывается, женщина продолжает движение, но в этот момент ее слепит свет от фар приближающегося транспортного средства.

Водитель долго не может затормозить, так как скорость была слишком высока. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает телеканал «360».

Сейчас в случившемся разбираются полицейские.

В Новой Москве на пешеходном переходе машина насмерть сбила женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU