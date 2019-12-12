Житель Подмосковья ищет помощника, чтобы распутать километр гирлянд

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-12T15:20:37+03:00

Мужчина пытался сам справиться с задачей, но не смог

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Молодой предприниматель из подмосковного Дмитрова по имени Кирилл ищет помощника по распутыванию гирлянд. Мужчина заказал украшения из Китая для перепродажи у себя на родине, однако поставщик не подумал об упаковке товара и свалил все гирлянды в одну кучу. Теперь Кириллу предстоит распутать более одного километра украшений.

Мужчина признался, что сначала пытался сам справиться с этой задачей, а помогать ему взялась жена. Однако через пару дней терпение женщины лопнуло, и супруги сильно поругались. В результате, Кирилл решил, что для спокойствия семьи проще будет нанять стрессоустойчивого и усидчивого помощника.

«В середине ноября я заказал гирлянды из Китая для перепродажи в Подмосковье. Поставщик оказался тем еще «китайцем»! Он небрежно раскидал товар по коробкам, поэтому все шнуры запутались в огромные клубки. У меня главное требование к исполнителю – стрессоустойчивость», - цитирует мужчину интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Человеку, который согласен потратить пару дней и помочь распутать вес товар, бизнесмен готов заплатить две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU