В Москве трехлетний мальчик отравился наркотиками
В Москве наркотиками отравился трехлетний ребенок. Мальчик в критическом состоянии был доставлен в больницу. Именно здесь во время обследования врачи обнаружили у него в крови запрещенные вещества.
По факту происшествия следственные органы уже начали проверку. Об этом сообщила официальный представитель столичного управления СКР Юлия Иванова. Следователи проверяют родителей мальчика и условия его проживания в семье, а также методы воспитания, которые применяют к ребенку родственники, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В ведомстве добавили, что медикам удалось спасти ребенка. Сейчас его состояние стабилизировалось, жизни мальчика ничто не угрожает, ребенок чувствует себя намного лучше.
В Следственном комитете добавили, что пока не могут сообщить, как наркотические вещества попали в организм ребенка, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU