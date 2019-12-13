В Москве трехлетний мальчик отравился наркотиками

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-13T14:03:42+03:00

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В Москве наркотиками отравился трехлетний ребенок. Мальчик в критическом состоянии был доставлен в больницу. Именно здесь во время обследования врачи обнаружили у него в крови запрещенные вещества.

По факту происшествия следственные органы уже начали проверку. Об этом сообщила официальный представитель столичного управления СКР Юлия Иванова. Следователи проверяют родителей мальчика и условия его проживания в семье, а также методы воспитания, которые применяют к ребенку родственники, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ведомстве добавили, что медикам удалось спасти ребенка. Сейчас его состояние стабилизировалось, жизни мальчика ничто не угрожает, ребенок чувствует себя намного лучше.

В Следственном комитете добавили, что пока не могут сообщить, как наркотические вещества попали в организм ребенка, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU