Синоптики пообещали москвичам оттепель

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-14T07:00:35+03:00

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Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в столице на предстоящей недели, начиная с понедельника, 16 декабря порадует москвичей и гостей города. По его словам, столбик термометра покажет +5 градусов. А вот выходные, 14 и 15 декабря пройдут в привычном температурном режиме.

- В субботу без осадков и иногда солнышко появится, 15 декабря температура не меняется, но более плотная облачность и даже днем небольшой мокрый снег и дождь, а 16 декабря очередное повышение температуры: днем до 5 градусов выше нуля, - сказал Вильфанд в интервью для РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что раньше конца декабря не стоит ожидать "настоящей зимы" в Москве. По словам специалистов, лишь в конце месяца в российской столице окончательно ляжет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU