Москву ожидает мокрый снег
Мокрый снег придёт в Москву в воскресенье. Местами пройдёт ледяной дождь.
- Небольшие осадки ночью преимущественно в виде мокрого снега, небольшие осадки днём тоже преимущественно в виде мокрого снега и дождя, - сказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Также специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец добавил, что в Москве местами возможен ледяной дождь.
Ранее сайт kp.ru писал о нехарактерной для России погоде этой зимой. Средняя температура будет на 5-8 градусов выше нормы. Также на сайте передавали предупреждение МЧС о гололёде, начавшемся в пятницу, 13 декабря и продолжающемся в субботу, 14 декабря. Синоптики обещают "красный декабрь", который будет характеризоваться аномальным теплом для этого времени года.
ИСТОЧНИК KP.RU