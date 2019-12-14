Москву ожидает мокрый снег

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-14T15:23:32+03:00

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Мокрый снег придёт в Москву в воскресенье. Местами пройдёт ледяной дождь.

- Небольшие осадки ночью преимущественно в виде мокрого снега, небольшие осадки днём тоже преимущественно в виде мокрого снега и дождя, - сказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Также специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец добавил, что в Москве местами возможен ледяной дождь.

Ранее сайт kp.ru писал о нехарактерной для России погоде этой зимой. Средняя температура будет на 5-8 градусов выше нормы. Также на сайте передавали предупреждение МЧС о гололёде, начавшемся в пятницу, 13 декабря и продолжающемся в субботу, 14 декабря. Синоптики обещают "красный декабрь", который будет характеризоваться аномальным теплом для этого времени года.

ИСТОЧНИК KP.RU