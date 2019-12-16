Первые новогодние поезда вышли на линии московского метро

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-16T11:48:29+03:00

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Первые тематические поезда, украшенные к Новому году, начали курсировать на линиях столичного метрополитена. Всего в подземке появилось восемь праздничных составов, которые поехали на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. При этом к Новому году будут запущены еще несколько таких поездов.

«Сюрпризом для пассажиров станут объявления станций и поздравления, звучащие в новогодних поездах. Они записаны известными российскими актерами и исполнителями», – цитирует сообщение пресс-службы метро РИАМО.

Отмечается, что с праздником в этом году пассажиров подземки поздравят Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Владимир Крестовский, Баста и Вера Брежнева. Кроме того москвичи услышат в метро голоса Дмитрия Маликова, Надежды Бабкиной, Владимира Преснякова и других.

Напомним, первый новогодний поезд в московском метро появился в декабре 2016 года. С тех пор запуск тематических вагонов стал доброй традицией, передает Москва 24.

Добавим, что в минувшие выходные в городе стартовал праздничный фестиваль «Путешествие в Рождество». В рамках праздника жителей и гостей города ждут новогодние ярмарки, уличные представления и тематические зимние развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU