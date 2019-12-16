В Подмосковье легковушка сбила ребенка

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-16T13:57:23+03:00

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Утром в понедельник, 16 декабря, в Серпухове легковой автомобиль сбил ребенка. ДТП произошло на площади Ленина, недалеко от дома номер 2.

Сообщается, что водитель немедленно остановился и дождался прибытия сотруников спецслужб. 12-летний мальчик получил серьезную травму ноги, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться врачам Территориального центра медицины катастроф Московской области. Медики приняли решение госпитализировать ребенка в Москву.

«Мальчик получил перелом обеих костей голени со смещением отломков. С места происшествия бригада Серпуховского поста доставила его на вертолетную площадку, откуда ребенка эвакуировали в московскую Детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Сперанского», - цитирует сообщение заведующего оперативно-диспетчерским отделом ТЦМК МО Сергея Емельянова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь. А сотрудники полиции начали проводить необходимые проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU