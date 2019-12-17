2019-12-17T07:16:30+03:00
Общество

Погода в Москве на 17 декабря 2019 года: местами пройдет снег с дождем

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 17 декабря 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В столице пасмурно и по-осеннему теплоВ столице пасмурно и по-осеннему теплоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 17 декабря 2019 года будет облачной, без намека на солнце. Местами по городу ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.

Температура воздуха днем составит 2..4 градуса тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся совсем незначительно - до 1..3 градуса. Ветер юго-западного и западного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, находится в пределах нормы - 746 миллиметров ртутного столба. Ожидается, что минусовая температура придет в столицу в пятницу. До этого момента даже ночью будет относительно тепло.

Сайт kp.ru писал, что сейчас погода на два месяца отстает по показателям от нормы и соответствует больше концу октября, чем декабрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Москве на 17 декабря 2019 года: местами пройдет снег с дождем
В Подмосковье легковушка сбила ребенка
Первые новогодние поезда вышли на линии московского метро
Новый температурный рекорд будет поставлен в Москве 19 декабря
В Домодедово задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в самолете
Спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста в Москве
В Москве второй день подряд объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Москву ожидает мокрый снег
Синоптики пообещали москвичам оттепель
Завершен первый этап строительства высокотехнологичного экотехнопарка «Калуга»
Стали известны подробности отравления малыша наркотиками в Москве
В Москве трехлетний мальчик отравился наркотиками
Более 10 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска
В Подмосковье мужчина получил 18 лет тюрьмы за убийство пенсионеров из-за лотка черники
В Подмосковье мужчина получил 18 лет тюрьмы за убийство пенсионеров из-за лотка черники
Житель Подмосковья ищет помощника, чтобы распутать километр гирлянд
Департамент здравоохранения считает заключение экс-заведующей роддомом №27 слишком строгой мерой
Станции метро и МЦК украсят к Новому году
Водитель насмерть сбил женщину в Новой Москве
Погода в Москве на 12 декабря 2019 года: небольшой температурный минус
В аэропортах Москвы задержаны около 90 рейсов
В Барвихе полиция накрыла подпольное казино для женщин
Парк «Остров мечты» откроется в Москве в конце февраля
Собянин: «В этом году в Москве около 20 тысяч человек справят новоселье по программе реновации»