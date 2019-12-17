Погода в Москве на 17 декабря 2019 года: местами пройдет снег с дождем

СЕГОДНЯ 07:16 2019-12-17T07:16:30+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 17 декабря 2019 года

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Погода в Москве на 17 декабря 2019 года будет облачной, без намека на солнце. Местами по городу ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.

Температура воздуха днем составит 2..4 градуса тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся совсем незначительно - до 1..3 градуса. Ветер юго-западного и западного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, находится в пределах нормы - 746 миллиметров ртутного столба. Ожидается, что минусовая температура придет в столицу в пятницу. До этого момента даже ночью будет относительно тепло.

Сайт kp.ru писал, что сейчас погода на два месяца отстает по показателям от нормы и соответствует больше концу октября, чем декабрю.

ИСТОЧНИК KP.RU