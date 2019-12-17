В Москве в 2020 году откроют 9 новых станций метрополитена
В Москве запланировано открытие девяти новых станций метрополитена. В 2020 году власти города намерены открыть четыре станции Некрасовской линии и пять станций на Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«В 2020 году планируем открыть девять станций – четыре станции Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», а также три станции юго-восточного участка БКЛ: «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», две станции западного участка БКЛ: «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская», — цитирует Бочкарева РИАМО.
Эксперт добавил, что в 2019 году в городе открыто восемь станций метро и одно электродепо. Всего в столице проведено 18 километров линий подземки.
Добавим, что всего в программе развития городской инфраструктуры значится строительство более 60 километров дорог и 24 пешеходных переходов, а также возведение свыше 21 искусственных сооружений, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU