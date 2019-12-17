В Москве в 2020 году откроют 9 новых станций метрополитена

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-17T12:24:08+03:00

В Москве планируется построить еще несколько станций метро Фото: Алиса ТИТКО

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В Москве запланировано открытие девяти новых станций метрополитена. В 2020 году власти города намерены открыть четыре станции Некрасовской линии и пять станций на Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«В 2020 году планируем открыть девять станций – четыре станции Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», а также три станции юго-восточного участка БКЛ: «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», две станции западного участка БКЛ: «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская», — цитирует Бочкарева РИАМО.

Эксперт добавил, что в 2019 году в городе открыто восемь станций метро и одно электродепо. Всего в столице проведено 18 километров линий подземки.

Добавим, что всего в программе развития городской инфраструктуры значится строительство более 60 километров дорог и 24 пешеходных переходов, а также возведение свыше 21 искусственных сооружений, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU