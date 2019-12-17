2019-12-17T12:24:08+03:00
Москва

В Москве в 2020 году откроют 9 новых станций метрополитена

В столице продлят Некрасовскую линию и БКЛ
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Москве планируется построить еще несколько станций метроВ Москве планируется построить еще несколько станций метроФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

В Москве запланировано открытие девяти новых станций метрополитена. В 2020 году власти города намерены открыть четыре станции Некрасовской линии и пять станций на Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«В 2020 году планируем открыть девять станций – четыре станции Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», а также три станции юго-восточного участка БКЛ: «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», две станции западного участка БКЛ: «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская», — цитирует Бочкарева РИАМО.

Эксперт добавил, что в 2019 году в городе открыто восемь станций метро и одно электродепо. Всего в столице проведено 18 километров линий подземки.

Добавим, что всего в программе развития городской инфраструктуры значится строительство более 60 километров дорог и 24 пешеходных переходов, а также возведение свыше 21 искусственных сооружений, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве в 2020 году откроют 9 новых станций метрополитена
Погода в Москве на 17 декабря 2019 года: местами пройдет снег с дождем
В Подмосковье легковушка сбила ребенка
Первые новогодние поезда вышли на линии московского метро
Новый температурный рекорд будет поставлен в Москве 19 декабря
В Домодедово задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в самолете
Спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста в Москве
В Москве второй день подряд объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Москву ожидает мокрый снег
Синоптики пообещали москвичам оттепель
Завершен первый этап строительства высокотехнологичного экотехнопарка «Калуга»
Стали известны подробности отравления малыша наркотиками в Москве
В Москве трехлетний мальчик отравился наркотиками
Более 10 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска
В Подмосковье мужчина получил 18 лет тюрьмы за убийство пенсионеров из-за лотка черники
В Подмосковье мужчина получил 18 лет тюрьмы за убийство пенсионеров из-за лотка черники
Житель Подмосковья ищет помощника, чтобы распутать километр гирлянд
Департамент здравоохранения считает заключение экс-заведующей роддомом №27 слишком строгой мерой
Станции метро и МЦК украсят к Новому году
Водитель насмерть сбил женщину в Новой Москве
Погода в Москве на 12 декабря 2019 года: небольшой температурный минус
В аэропортах Москвы задержаны около 90 рейсов
В Барвихе полиция накрыла подпольное казино для женщин
Парк «Остров мечты» откроется в Москве в конце февраля
Собянин: «В этом году в Москве около 20 тысяч человек справят новоселье по программе реновации»