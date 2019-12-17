Сообщения об угрозе взрыва поступили в 13 районных судов Москвы

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-17T14:53:26+03:00

Один из судов уже проверили - угрозы взрыва нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из них уже осмотрели специалисты - бомбы не обнаружено

Изменить размер текста: A A

По меньшей мере 13 районных судов Москвы получили анонимные сообщения об угрозе взрыва во вторник, 17 декабря. Все сотрудники и посетители учреждений были эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Известно, что ситуация коснулась Кунцевского, Тимирязевского, Чертановского, Коптевского, Зеленоградского, Хорошевского, Перовского, Зюзинского, Хамовнического, Кузьминского, Щербинского, Преображенского и Головинского районных судов.

Помещения одного из них - Зюзинского - уже осмотрели специалисты с собаками. Угроза не подтвердилась, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что с конца ноября в экстренные службы Москвы и Санкт-Петербурга стали поступать анонимные сообщения о минировании. Практически каждый день сотрудники МЧС эвакуируют по несколько десятков судов, кинотеатров, торговых центров и других мест массового скопления людей, но ни одна из таких угроз пока не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU