В Москве школьница разбилась, записывая ролик для соцсетей
В Москве разбилась 12-летняя девочка. Школьница записывала ролик, чтобы разместить его в соцсети, когда произошла трагедия.
По словам родственников, подросток была в хорошем настроении. Вечером девочка вместе с двумя сестрами (16 и 4 лет) поужинала и все занимались своими делами. Из взрослых дома был только отчим, мама еще не успела вернуться с работы.
Мужчина отправился в свою комнату, а школьница уселась на подоконник, чтобы создать видео для приложения Tic Tok.
Спустя несколько минут ее нашла жительница дома, которая спешила за ребенком в детский сад.
— Я торопилась за ребенком в садик, — рассказала очевидица mk.ru, — проходя мимо подъезда, обратила внимание, что на земле лежит человек. Сначала подумала, может, пьяный спит, но, подойдя поближе, увидела, что это девушка, и она не подает признаков жизни. Одета она была по-домашнему: халат, тапочки. Я тут же вызвала «скорую».
Прибывшие медики констатировали смерть.
Известно, что погибшая переехала в Москву вместе с семьей шесть лет назад. Школьница была очень жизнерадостной и веселой, а семья на хорошем счету в школе: все добрые и отзывчивые. Негативных мыслей, а тем более, связанных с суицидом, погибшая никогда не высказывала.
ИСТОЧНИК KP.RU