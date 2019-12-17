2019-12-17T14:55:44+03:00
Происшествия

В Москве школьница разбилась, записывая ролик для соцсетей

Девочка хотела запечатлеть себя на подоконнике
Елена АКИМОВА
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В Москве школьница разбилась, пытаясь записать видео для соцсетейВ Москве школьница разбилась, пытаясь записать видео для соцсетейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Москве разбилась 12-летняя девочка. Школьница записывала ролик, чтобы разместить его в соцсети, когда произошла трагедия.

По словам родственников, подросток была в хорошем настроении. Вечером девочка вместе с двумя сестрами (16 и 4 лет) поужинала и все занимались своими делами. Из взрослых дома был только отчим, мама еще не успела вернуться с работы.

Мужчина отправился в свою комнату, а школьница уселась на подоконник, чтобы создать видео для приложения Tic Tok.

Спустя несколько минут ее нашла жительница дома, которая спешила за ребенком в детский сад.

— Я торопилась за ребенком в садик, — рассказала очевидица mk.ru, — проходя мимо подъезда, обратила внимание, что на земле лежит человек. Сначала подумала, может, пьяный спит, но, подойдя поближе, увидела, что это девушка, и она не подает признаков жизни. Одета она была по-домашнему: халат, тапочки. Я тут же вызвала «скорую».

Прибывшие медики констатировали смерть.

Известно, что погибшая переехала в Москву вместе с семьей шесть лет назад. Школьница была очень жизнерадостной и веселой, а семья на хорошем счету в школе: все добрые и отзывчивые. Негативных мыслей, а тем более, связанных с суицидом, погибшая никогда не высказывала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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