На новогодних гуляньях в Подмосковье ожидается около 1,5 млн гостей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-17T16:19:44+03:00

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Порядка полутора миллионов человек ожидают на праздничных гуляньях в Московской области. Новогодние мероприятия в этом году пройдут не только на центральных площадях, но и во всех парках и зонах отдыха. Об этом рассказал глава областного Министерства благоустройства Михаил Хайкин. Он добавил, что все территории уже подготовлены к празднованию Нового года.

«Традиционно во время праздничных мероприятий у нас выходит порядка полутора миллионов человек. Везде организована программа на новогодние праздники», - цитирует министра интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этом году в регионе запущена новогодняя программа «Зима в Подмосковье», в рамках которой в парках и на площадях пройдут праздничные мероприятия, концерты, гулянья и ярмарки. В Московской области уже установлены новогодние елки, развешаны праздничные украшения и подключено световое оформление, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU