Лепс споет дуэтом с ЮрКиссом на рождественском концерте

17 Дек. 20:22 2019-12-17T20:22:56+03:00

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Вместе с Лепсом в Крокус Сити Холле выступят Филипп Киркоров, Дима Билан, Валерий Меладзе, Диана Арбенина. Но на концерте будут и новые лица.

Григорий Лепс позвал выступить с собой на одной сцене ЮрКисса, молодого певца, у которого недавно состоялся первый сольный концерт в Москве.

Интересный момент: на ЮрКисса последнее время в интернет пространстве накинулись все кому не лень. Но вкусы у всех разные. И почему бы не порадоваться тому, что молодой исполнитель пробивает себе дорогу в шоу-бизнесе? А недовольны как раз те люди, которые громче всех возмущались, почему на сцене не выступают молодые артисты. Теперь недовольство в том, что музыка не та.

Не последнюю роль во всей этой истории играет и характер Григория Лепса: артист известен тем, что не прогибается ни под кого и очень дорожит своей репутацией.

На «Голосе» он раскритиковал исполнение своей дочери. И уж если Лепс, который знает, что такое музыка, зовет выступить с собой ЮрКисса, то это о чем-то говорит. А именно – что мастодонт сцены признает талант молодого артиста, и считает его достойным для того, чтобы занять «свое место под солнцем».