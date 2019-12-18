В Новогоднюю ночь из-за фейерверков в центре Москвы перекроют улицы

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-18T13:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве на нескольких центральных улицах перекроют движение с 31 декабря по 1 января. Это связано с запуском праздничных фейерверков в честь Нового года.

Ограничения коснутся участка на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварка с 7:00 31 декабря до 5:00 1 января. Здесь для движения будет закрыта одна полоса. Полностью движение закроют на Большом Москворецком мосту, улице Москворецкая, площади Васильевский Спуск, Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушской набережной, Кремлевской набережной от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Софийской набережной. Здесь ограничения будут не столь продолжительными — с 23:50 31 декабря по 00:30 1 января, передает РИАМО.

Добавим, что для запуска новогодних фейерверков временно будут перекрыты участки на улицах Федосьино, Физическая, на Озерной аллее и на проезде возле торгового центра «Авиапарк», передает Москва 24.

Напомним, что в Москве запланированы салюты на десятках площадок. Сотни тысяч залпов будут запущены в столице в новогоднюю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU