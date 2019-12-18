Средняя продолжительность жизни москвичей достигла 78 лет

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-18T14:37:27+03:00

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Москвичи стали жить дольше. Напомним, в 2010 году средний возраст горожан составлял 74,2 года.

- Продолжительность жизни москвичей за 8 лет выросла на четыре года и достигла 78 лет, - сообщил сегодня, 18 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства. - Население Москвы начинает меняться кардинально. Пожилых людей в возрасте более 80 лет в городе уже более полумиллиона. Скоро цифра вырастет до миллиона. Это требует изменения требований в медицине, социальной защите, онкологической и геронтологической помощи. У нас 80 процентов больных онкологией - люди старше 60 лет.

Поэтому, по словам мэра, столичные власти будут продолжать поддержку пожилых людей. Прежде всего это касается обновления районных поликлиник.

- Мы решили провести по сути дела реновацию 135 зданий поликлиник и построить 32 новые поликлиники, - сказал Сергей Собянин. - Всего в ближайшее время в городе будет построен 1 миллион квадратных метров медицинских площадей. Это архисложная задача и мне кажется, она того стоит. Кроме того, закупаем 487 современных КТ, МРТ и другой медтехники.

Мэр также напомнил, что с января 2020 года в столице повышаются пособия и выплаты для пожилых людей и семей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU