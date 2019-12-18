2019-12-18T14:44:53+03:00
Недвижимость

Собянин: «Две трети новостроек реновации не превышают по высоте 14 этажей»

Проекты обновления кварталов меняются после обсуждения с жителями
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В столице продолжается обсуждение новых планировок районов реновации. Напомним, с начала этого года во всех округах проводятся публичные слушания по 84 проектам кварталов. Во многих проектах архитекторы предлагают построить высотные дома. Об этом сегодня, 18 декабря, говорили депутаты Мосгордумы во время традиционного отчёта мэра Сергея Собянина о работе столичного правительства.

- Две трети домов реновации по высоте не превышают 14 жилых этажей, - сообщил Сергей Собянин. - Средняя этажность, если брать в расчет только жилые этажи, тоже составляет около 14 этажей. К тому же, помимо жилых этажей, мы строим коммерческие этажи. Это помещения для центров социального обслуживания, для бытовых услуг, для маленьких магазинчиков - это то, что надо москвичам, что создает более комфортную и комплексную среду.

- Мы не стремимся лезть вверх, высотные здания более 25 этажей составляют в районах реновации всего 2 процента, - отметил мэр. - Мы слушаем жителей, где-то снижаем по их просьбе этажность застройки или добавляем детсад, школу, изучаем все мнения.

По его словам, уменьшение этажности домов, строящихся по программе реновации, снизит скорость переселения жителей сносимых пятиэтажек.

Сегодня в программе реновации в Москве участвуют 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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