В Домодедово пассажирки нелегально пытались провезти украшения на несколько миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-18T16:36:30+03:00

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В московском аэропорту Домодедово стражи порядка задержали пассажирок, которые пытались провезти с собой ювелирные украшения на несколько миллионов рублей. Женщины отправились в «зеленый» коридор и не задекларировали дорогостоящие вещи. Об том сообщили в пресс-службе домодедовской таможни.

Две гражданки Киргизии прибыли в московский аэропорт из Баку. Женщины летели транзитом через Россию и направлялись на родину. Где и планировали продать украшения.

В результате досмотра у пассажирок были обнаружены украшений со вставками из драгоценных камней. Отмечается, что на внутреннем рынке России их стоимость оценивается в 2,7 и 2,8 миллиона рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что теперь нарушительницам грозит тюремное заключение сроком до 7 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU