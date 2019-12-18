Собянин ответил на сложные вопросы депутатов в ходе отчета в Мосгордуме

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-18T17:12:11+03:00

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Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы нового созыва с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы. Выступление мэра Москвы длилось почти 2,5 часа, за это время глава столицы ответил на разные, в том числе и острые вопросы парламентариев.

- Сегодняшний отчет проходит спустя три месяца после выборов Мосгордумы нового созыва. Московский парламент стал более разнообразным и отражает широкий спектр взглядов и предпочтений москвичей, - отметил Сергей Собянин, представляя отчет. - Это мое первое выступление перед Думой нового созыва, поэтому постараюсь не только говорить о цифрах, но о той стратегии, видении развития города, которое у нас есть, объяснить, чем мы руководствуемся в реализации наших программ.

Во время выступления Сергей Собянин ответил на 15 вопросов депутатов. По три вопроса мэру задали представители каждой фракции Мосгордумы - «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока». Еще три вопроса поступили от партийного объединения «Моя Москва».

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, главными пунктами ежегодного отчета мэра стали итоги выполнения госпрограмм развития столицы, а так же основные задачи, которые стоят перед правительством Москвы в ближайшие годы.

Одной из ключевых тем отчета мэра стали меры по поддержке предпринимательства. В малом и среднем бизнесе столицы сегодня занято почти 2,5 млн человек. МСП дают около четверти всех доходов городского бюджета. Значительный вклад в городскую казну вносит и промышленный сектор. Как рассказал Сергей Собянин, в начале 2000-х появилась тенденция избавляться от крупных промышленных предприятий, но сейчас ликвидировать производства неразумно и невыгодно.

За последние годы в столице активно развиваются две новых отрасли. Первая связана с информационными технологиями: цифровое будущее уже стало настоящим и приносит столице ощутимый доход. Еще одна перспективная сфера - индустрия гостеприимства. Туризм играет все более ощутимую роль в экономике Москвы: в 2019 году столицу посетило около 25 млн гостей. По прогнозам экспертов, доходы от туризма составят около 1 триллиона рублей, около 15% из них поступят в городской бюджет в виде налогов.

Все мероприятия по повышению инвестиционной активности Москвы приносят конкретный результат: по сравнению с 2010 годом объем инвестиций в экономику столицы увеличился в два раза. В 2019 году он составил 2,8 триллиона рублей.