2019-12-19T07:36:09+03:00
Общество

Погода в Москве на 19 декабря 2019 года: сильный ветер и снег с дождем

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 19 декабря 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице ожидается сильный ветер и осадкиВ столице ожидается сильный ветер и осадкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 19 декабря 2019 года будет пасмурной. Зима пока отказывается приходить в столицу, а потому обстановка на улице больше соответствует концу октября.

В этот четверг температура воздуха в городе будет плюсовой - +3..+5 градусов. Даже ночью столбики термометров не опустятся ниже нуля.

Временами возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. В целом же облачно с небольшими прояснениями.

Гидрометцентр России предупреждает, что на улицах будет очень ветрено. Воздушные потоки западного и северо-западного направлений разовьют скорость 7-12 метров в секунду, а временами порывы могут достигать даже 22 м/с. Атмосферное давление пониженное - 740 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что в четверг велика вероятность обновления существующего температурного рекорда, который составляет 5,3 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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