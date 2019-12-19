2019-12-19T12:53:36+03:00
Москва

Канатную дорогу над Химкинским водохранилищем построят к 2023 году

Она свяжет Северное и Южное Тушино с Левобережным районом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве построят новую канатную дорогуВ Москве построят новую канатную дорогуФото: Алиса ТИТКО
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Канатная дорога над Химкинским водохранилищем будет запущена в 2023 году. Проект реализуется на средства инвестора, всего в канатную дорогу планируется вложить три миллиарда рублей.

«Правительство Москвы подвело итоги конкурса по строительству и последующей эксплуатации канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Победителем признан консорциум, который уже зарекомендовал себя при реализации проекта по строительству канатной дороги на Воробьевых горах», – цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельное-имущественным отношениям Владимира Ефимова РИАМО.

Чиновник добавил, что после строительства канатная дорога будет находиться в собственности города не менее 25 лет.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр, протяженность новой канатки составит 2,3 километра. Начало ее работы запланировано на 2023 год. Новая дорога соединит сразу три района города - Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино, а также поможет разгрузить общественный транспорт, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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