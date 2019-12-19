Синоптики пообещали москвичам «волну теплой погоды»

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-19T13:28:57+03:00

В выходные в городе будет без осадков, а к Новому году может выпасть небольшой снег

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В ближайшую неделю в Москве ожидается новая волна теплой погоды. Такой прогноз озвучила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что для декабря такая температура воздуха считается аномальной.

«Ожидается ещё одна волна тёплой погоды, она придётся на 23—24 декабря, не исключено, что для этих дат температура будет близка к климатическим рекордам. Поэтому не исключено, что в Москве будет ещё один или даже не один температурный рекорд», — цитирует Позднякову RT.

При этом эксперт добавила, что к Новому году в столице все-таки выпадет небольшое количество снега.

В ближайшие выходные синоптик предсказала слегка морозную погоду.

«В ночные часы будет слабоотрицательная температура. Порядка -1…-3 °С в ночь на субботу, в ночь на воскресенье — минимальная температура около 0 °С. При переменной облачности и отсутствии осадков температура преодолеет нулевой рубеж», — добавила Позднякова.

А вот на следующей неделе в город придет антициклон и принесет с собой осадки. В городе может пройти мокрый снег или снег с дождем.

Напомним, ранее рекордно теплую погоду синоптики предсказывали на 19 декабря.В столичном метеобюро отметили, что этот день может стать самым теплым за 140 лет метеорологиеческих наблюдений, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU