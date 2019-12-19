Грибоедовский ЗАГС по выходным будет работать круглосуточно

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-19T14:48:41+03:00

Пожениться в самом популярном Дворце бракосочетаний Москвы можно будет даже ночью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожениться в самом популярном Дворце бракосочетаний Москвы можно будет даже ночью

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Крики «Горько!» теперь будут раздаваться в Грибоедовском загсе даже ночью: самый популярный Дворец бракосочетания Москвы переходит на круглосуточный режим работы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест, - сообщила Анастасия Ракова Агентству городских новостей «Москва».

По выходным Грибоедовский загс будет работать круглосуточно и без перерывов: в субботу - с 9 до 24 часов, в воскресенье - с полуночи до 18 часов. В рабочие дни, с понедельника по пятницу, Дворец бракосочетания №1 будет открыт в обычном режиме - с 9 до 18 часов без перерывов.

Еще одно нововведение — с 2020 года у работников столичных ЗАГСов появится униформа. Дресс-код будет распространяться на сотрудниц, которые проводят церемонии бракосочетания. Они будут встречать женихов и невест в платьях-футлярах цвета чайной розы. Наряды для торжеств для них шьются на заказ.

О том, какие новые площадки для бракосочетаний появились в Москве, посетители столичных загсов смогут узнать, посетив мобильную выставку. В течение года она будет переезжать из одного отдела ЗАГС в другой. Выставка покажет женихам и невестам интерьеры новых площадок для проведения свадебных церемоний, а так же расскажет, как проводится церемония регистрации брака.

За последнее время в столице появилось 30 необычных площадок для проведения брачной церемонии. На новых площадках, открывшихся в мае этого года, уже зарегистрировано более 6 тысяч браков. Всего же с 2011 года в столице поженились свыше 76 тысяч пар.

Напомним, в России 18 декабря отмечается День работника ЗАГСа. Исторической точкой отсчета профессионального праздника сотрудников ЗАГС стал декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»: он был принят 18 декабря 2017 года.