Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-19T17:05:44+03:00

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Два корпуса гинекологического отделения московской ГКОБ №1 будут переданы Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер. Известный благотворитель и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер рассказала об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

- Никто не собирается закрывать больницу в 1-м Щипковском пер. Более того, никто даже не собирается воровать миллионы на бездонном ремонте. Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода, - написала Нюта Федермессер. - Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском переулке. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят, - написала Нюта Федермессер.

Учредитель благотворительного фонда обратилась к журналистам с призывом не делать громкие заголовки в публикациях, освещающих ситуацию с ремонтом больничных корпусов.

- Вообще-то, Росгвардия в учреждении - это случается. Мы сами вызывали, когда у нас бабусю одну хотели похитить ради ее квартиры в сталинском доме, - подчеркнула Нюта.

Федермессер сообщила, что в ближайшее время Центр паллиативной помощи получит еще три здания в Москве для размещения коек сестринского ухода.

- Нельзя сказать, что в Москве сейчас происходит сокращение коек и закрытие клиники. Коек станет больше - не менее 120, очень востребованных. Для людей с деменцией и альцгейцмером просто помощи нет. Мы будем первыми, кто это сделает. Именно на «Щипке». И сразу скажу, что мы еще получаем три других здания в Москве под организацию коек сестринского ухода, - рассказала Нюта. - В целом, их нужно открыть не менее тысячи. Но мы столько сделать не можем. Не потому, что нет зданий, а потому что нет людей. Работать некому.

По словам Нюты Федермессер, в Москве не хватает врачей и медсестер, поэтому медперсонал больницы без работы не останется.

- Не хватает персонала. В Москве невозможно врачу или медсестре не трудоустроиться. У всех жуткий кадровой голод. Нам нужны и врачи, и медсестры, и детские, и взрослые, и анестезиологи, и неврологи. Ведь только ленивый без работы останется. Около 70 человек, работающие сегодня на Щипковском пер. - это же все главврачи города ждут, что какие-то вакансии закроются. Их готовы трудоустроить куда угодно. Да, не всех вместе, но всех по специальности и всех в Москве, - рассказала учредитель благотворительного фонда.

Ранее московский Департамент здравоохранения опроверг новость о том, что городская клиническая онкологическая больница №1 будет закрыта. Представители департамента пояснили, что корпуса гинекологического отделения закрываются на реконструкцию.

Городская клиническая онкологическая больница №1 в настоящее время состоит из головного отделения и трех филиалов. В них размещаются 660 койко-мест для пациентов.